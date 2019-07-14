“أستعلم عن” نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو رقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع

حالة أنتظار وترقب وتوتر بداخل جميع المنازل التي تضم طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات مصر، “فنتيجة الثانوية العامة” ذو أهمية كبيرة لأولياء وللطلبة أنفسهم من أجل الاطمئنان على المجموع النهائي الذي يحدد الكلية التي سيلتحق بها كل طالب، وخلال اللحظات القليلة الماضية نفت وزارة التربية والتعليم أن يكون قد تم تسريب نتيجة الثانوية، فموقع النتيجة محكم لا أحد يستطيع الدخول عليه وأن تسريب درجات الطلاب التي انتشرت على المواقع المختلقة غير صحيحة، والنتيجة ستعلن على موقع الوزارة أو موقع اليوم السابع فور الإعلان عنها، وهذا هو رابط نتيجة الثانوية العامة.

موقع درجات نتيجة الثانوية العامة 2019 لجميع الطلبة والطالبات

نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 جميع المحافظات



بشأن نتيجة الثانوية العامة أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح والمراجعة كانت شديدة الدقة، وأن المراجعين القائمين على عملية التصحيح والمراجعة قد أتموا تصحيح أوراق إجابات والتي بلغت عددها عدد 656350 طالب وطالبة خلال فترة زمنية قياسية قصيرة، وسيتم تجميع جميع الدرجات على CD اسطوانه ويتم عرضها على وزير التربية والتعليم اليوم من أجل أعتمادها، وأعداد كشوف تفصيلية بأسماء الأوائل منفصلة عن النتائج الأخري، موقع كلمة يتمني كل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.