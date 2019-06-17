أستعلم عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 عبر هذا الرابط

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، من المنتظر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك بعد أن أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ال 24 ساعة الماضية خطاباً إلى المديريات التعليمية ، بضرورة أن تقوم تلك المديريات التعليمية بموافاة وزارة التربية والتعليم بنتيجة ما تم تصحيحة من الامتحانات الورقية وذلك على البريد الالكتروني المخصص لذلك في موعد غايته اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 عبر الرابط

من المنتظر ايضاً بعد أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة ما تم تصحيحة من امتحانات ورقية، وذلك بالنسبة لبعض المواد الدراسية التي أمتحن فيها طلاب الصف الأول الثانوي العام فيها ورقياً ، حيث ما زالت هناك بعض المدارس لم يتمكن فيها الطلاب من أداء الامتحانات فيها بشكل الكتروني وتم توزيع امتحانات ورقية عليهم.

وبعد ذلك يتم ارسال كافة نتائج التصحيح الالكتروني والتصحيح الورقي إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي من أجل اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني 2019 بشكل رسمي.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام الحصول على نتيجة امتحانات دور مايو 2019 بالضغط هنا

حيث أنه وفقاً لما صرح به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019 سيتم عرضها للطلاب بشكل مختلف غير لما هو متعارف فيه في النتائج السابقة والتي تعود عليها الطلاب وأولياء الأمور.

ويسر لنا أن نقدم لكم المساعدة في معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019 فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالاسفل.