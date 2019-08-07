أسعار ومصاريف الجامعات الخاصة 2019 بعد الزيادة الجديدة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وظهور نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، بهتم الكثير من الطلاب بمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2019، وذلك بعد إعتمادها رسميا من المجلس الأعلى للجامعات، ويرجى العلم زيادة المصروفات عن الماضي بنسبة تقترب من 10%.

وتعد الجامعات الخاصة ملاذ للكثير من الطلاب الغير حاصلين على مجموع قبول بعض الجامعات الحكومية، خاصة طب وصيدلة، وأيضا ومعادلة الشهادة الأجنبية والعربية، لذلك سنذكر لكم في هذا المقال مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2019.

مصاريف جامعة مصر الدولية

كلية الهندسة 70000 ألف جنيه.

كلية الإعلام 70000 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات 54 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 104 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 48000 ألف جنيه.

كلية الألسن 50000 ألف جنيه.

كلية الأقتصاد 70000 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية تمريض 16 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية علوم طبية 29 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد عربي وإنجليزي 25 ألف جنيه.

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان 63 ألف جنيه.

كلية صيدلة 52 ألف جنيه.

كلية طب العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه.

كلية الهندسة 41 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بدر

كلية الفنون التطبيقية 34000 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 27000 ألف جنيه.

كلية الإدارة والعلوم المالية 32000 ألف جنيه.

كلية الهندسة جميع التخصصات 32000 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 37000 ألف جنيه

كلية التمريض 22000 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان 51000 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الروسية

كلية الصيدلة 62 ألف جنيه.

كلية الهندسة 48 ألف جنيه.

كلية الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

كلية اللغات والترجمة 16 ألف و 650 جنيه.

قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية 17 ألف و 500 جنيه.

كلية التربية، قسم اللغة العربية 12 ألف و500 جنيه.

كلية الإعلان وفنون الإتصال 23 ألف و150 جنيه.

كلية السياحة وإدارة الفنادق 14 ألف و100 جنيه.

كليات اللغات والترجمة إنجليزي 20 ألف و150 جنيه.

كلية الإقتصاد والإدارة الإنجليزي 33 ألف و600 جنيه .

كلية الإقتصاد والإدارة عربي 22 ألف و 600 جنيه.

كلية الطب 83000 ألف و 750 جنيه.

كلية طب الأسنان 64000 ألف جنيه.

ملية العلاج الطبيعي 45000 ألف و800 جنيه.

كلية الهندسة 41000 جنيه و 200 جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 21000 ألف و 900 جنيه.