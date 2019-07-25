أسعار ومصاريف كافة الجامعات الخاصة الموجودة في مصر لعام 2019-2020

يبحث العديد من الطلاب، خاصة بعد فتح تسجيل الرغبات في الثانوية العامة، عن قيمة مصروفات الجامعات الخاصة التي من المقرر أنهم قامو بإعلانها في العام الدراسي المقبل 2019-2020، كما يبحث أيضا للتعرف على خطوات التقديم في الجامعات الخاصة والأوراق المطلوب منه تقديمها.

وحرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” على توفير سبل الراحة لزوارنا الكرام وتوفير كافة المتطلبات، والتي تدور في أذهانهم، وسنعرض معكم في جدول مخصص يشمل كافة مصاريف الجامعات الخاصة بأنواعها ومتطلباتها .

مصروفات الجامعات الخاصة

قامت الجامعات المصرية الخاصة بلإعلان عن إجمالي المصروفات المدفوعة من الطلاب للعام الدراسي الجديد 2019-2020، كما قامت بفتح باب سحب استمارات التقديم للقبول فيها،”الأبليكيشن” لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة: