أسعار ومصاريف كافة الجامعات الخاصة الموجودة في مصر لعام 2019-2020

يبحث العديد من الطلاب، خاصة بعد فتح تسجيل الرغبات في الثانوية العامة، عن قيمة مصروفات الجامعات الخاصة التي من المقرر أنهم قامو بإعلانها في العام الدراسي المقبل 2019-2020، كما يبحث أيضا للتعرف على خطوات التقديم في الجامعات الخاصة والأوراق المطلوب منه تقديمها.
وحرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” على توفير سبل الراحة لزوارنا الكرام وتوفير كافة المتطلبات، والتي تدور في أذهانهم، وسنعرض معكم في جدول مخصص يشمل كافة مصاريف الجامعات الخاصة بأنواعها ومتطلباتها .
مصروفات الجامعات الخاصة
قامت الجامعات المصرية الخاصة بلإعلان عن إجمالي المصروفات المدفوعة من الطلاب للعام الدراسي الجديد 2019-2020، كما قامت بفتح باب سحب استمارات التقديم للقبول فيها،”الأبليكيشن” لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة:
|الجامعة
|الكلية والمصروفات
|جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
- كلية الطب البشري : 70 ألف جنيه
- كلية طب وجراحة الأسنان : 54 ألف جنيه
- كلية الصيدلة والتصنع الدوائي: 42 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي: 38 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية: 26 ألف جنيه.
- كلية العلوم الطبية والتطبيقية: 24 ألف جنيه، كلية التمريض 14 ألف جنيه.
- طلية الهندسة: 35 ألف جنيه.
- كلية الإعلام”عربي”: 21 ألف جنيه
- كلية الإعلام”انجليزي”: 23 ألف جنيه.
- كلية الإدارة والاقتصاد”عربي”:21 ألف جنيه/ “انجليزي”: 23 ألف جنيه
- كلية تكنولوجيا المعلومات: 17 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة: 16 ألف جنيه.
- كلية الآثار والإرشاد السياحي: 12 ألف جنيه.
- كلية التربية الخاصة: 12 ألف جنيه.
|جامعة الأهرام الكندية
- كلية الإعلام شعبة انجليزية: 30 ألف جنيه للمصريين، 3500$ لغير المصريين.
- كلية الهندسة للمصريين 40 ألف جنيه، ولغير المصريين 5000$.
- كلية الصيدلة للمصريين 50 ألف جنيه، ولغير المصريين 6500$.
- كلية طب الفم والأسنان للمصريين 60 ألف جنيه، ولغير المصريين 8000$.
- كلية إدارة الأعمال للمصريين ب 30 ألف جنيه، وللوافدين ب 3500$
|جامعة 6 أكتوبر
- كلية الطب والجراحة: 65 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي: 31 ألف جنيه
- كلية طب الأسنان: 43.000 جنيه
- كلية الهندسة: 33 ألف جنيه
- كلية نظم ومعلومات وعلوم الحاسب: 16 ألف جنيه
- كلية اللغات والترجمة:15 ألف جنيه، واللغات الأخرى : 13 ألف جنيه
- كلية الإعلام: 17 ألف جنيه.
- كلية التربية”انجليزي”: 11 ألف جنيه.
- كلية التربية”لغة عربية – رياض أطفال”: 9800 جنيه.
- كلية الاقتصاد والإدارة”انجليزي”: 23 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد والتجارة”عربي”: 19 ألف جنيه.
- كلية السياحة وإدارة الفنادق: 11 ألف جنيه.
|جامعة المستقبل
- كلية الصيدلة: 51 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 66 ألف جنيه.
- كلية التجارة: 33 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 33 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات: 33 ألف جنيه.
|الجامعة البريطانية
- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.
- إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.
- الاقتصاد والعلوم السياسية: 27 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 60 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة: 56 ألف جنيه.
- كلية نظم ومعلومات: 27 ألف جنيه.
|جامعة سيناء
- كلية العلوم الهندسية: 37 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات: 21 ألف جنيه.
- كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي: 19 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا الإعلام: 19 ألف جنيه.
- كلية التصنيع الدوائي: 51 ألف جنيه.
- كلية الفم والأسنان: 60 ألف جنيه.
|جامعة فاروس
- كلية الصيدلة: 55 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 53 ألف جنيه.
- كلية الهندسة: 28 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 31 ألف جنيه.
- كلية علوم طبية: 20 ألف جنيه.
- كلية علوم إدارية: 28.600 جنيه.
- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 19 ألف جنيه.
|جامعة النهضة
- كلية الصيدلة: 53130 جنيه.
- كلية طب الأسنان: 56595 جنيه.
- كلية الهندسة: 44100 جنيه.
- كلية علوم الحاسب: 27300 جنيه.
- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.
|جامعة بدر
- كلية الصيدلة الاكلينيكية: 48400 جنيه.
- كلية الصيدلة الدوائية: 42900 جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 35 ألف جنيه.
- كلية التمريض: 20 ألف جنيه.
- كلية إدارة العلوم المالية: 30 ألف جنيه.
- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.
- كلية الفنون التطبيقية: 32 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة: 25 ألف جنيه.
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