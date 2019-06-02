أسماء أوائل الثانوية العامة بالكويت 2019 (علمي وأدبي)

تم الإعلان رسميا مساء أمس السبت عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2019، وأعلن وزير التربية والتعليم الكويتي حامد العازمي عن تفاصيل النتيجة، وأسماء أوائل الثانوية العامة الكويتية 2019 لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، كما قام سيادته بالاتصال بأوائل الطلبة هاتفيا وتهنئتهم هم وأولياء أمورهم، أدى اختبارات أخر العام للصف الثاني الثانوي عدد 25 ألف و220 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 70.38%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 63.17%، ونسبة النجاح في المعهد الديني 69.02%.

أوائل الثانوية العامة بالكويت 2019

القسم العلمي:

تصدر قائمة أوائل الطلبة في الثانوية العامة 2019 القسم العلمي على مستوي الكويت الطالب السوري علاء الفراج والذي حقق رقم قياسي متميز ومجموع 100%، بينما جاء في المركز الثاني إبراهيم مصطفى إبراهيم مصري وحصل على مجموع 99.99%، وجاء في المركز الثالث أية أحمد رمزي مصرية وحصلت على 99.98%، بينما أوائل القسم العلمي للكويتيين جاء في المركز الأول ريان مؤيد بمجموع 99.82%.





القسم الأدبي:

اسم أول طلاب الثانوية القسم الأدبي على مستوى الكويت 2019 كانت الطالبة المصرية روان عاطف محمد وحصلت على مجموع 99.74%، والمركز الثاني الطالبة المصرية نجلاء مصطفى وحصلت على 99.52%، بينما قائمة أوائل الطلبة الكويتيين أدبي، تصدرتها الطالبة أنوار خالد عبد الكريم وحصلت على 98.95%، والمركز الثاني كان من نصيب الطالبة جمانة علي عباس وحصلت على 98.92%.



