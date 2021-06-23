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أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في قطر – العلمي والأدبي

بواسطة محمود عطا الله
أسماء أوائل الثانوية العامة قطر 2021 علمي وأدبي أسماء أوائل الثانوية العامة قطر 2021 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 للقسمين العلمي والأدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة منذ قليل، هذا ولأول مرة في تاريخ نتائج الثانوية العامة في قطر يحقق 18 طالبًا وطالبة الدرجة النهائية 100%، هذا وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 85%، يذكر أن اختبارات الثانوية انتهت يوم 13 يونيو الجاري، وقد خاض تلك الاختبارات ما يقرب من 12700 طالب وطالبة.

1 أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 قطر القسم العلمي
2 أسماء أوائل الثانوية القسم الأدبي والانسانيات

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 قطر القسم العلمي

كما ذكرنا حقق 18 طاالب الدرجة النهائية في القسم العلمي بنسبة 100%، ومنهم: عبد العزيز خاالد حسين عبدربه من مدرسة محمد عبد الوهاب الثانوية بنين، حمزه حسن صابر أحمد سلامه من مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، عبد الرحمن فكري عبد القادر من مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية بنين، أحمد عربي سيد سنوسي من مدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين.

أسماء أوائل الثانوية القسم الأدبي والانسانيات

حصلت على المركز الأول عائشة محمد رجب أحمد العمادي من مدرسة الخور الثانوية وحصلت على 99.94%، في المركز الثاني سارة طارق من مدرسة زبيدة الثانوية، الثالثة ساره إبراهيم رياض من مدرسة الخور الثانوية للبنات، الرابعة جمله فهد مبارك آل حباب الهاجري من مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنات، الخامسة الدانه محمد جمال محمد الجابر من مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية بنات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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