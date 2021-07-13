أسماء أوائل الطلبة في اختبار الإمسات – الإمارات القياسي 2021

بواسطة محمود عطا الله
أسماء أوائل اختبار الإمسات الإمارات 2021 أسماء أوائل اختبار الإمسات الإمارات 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا عن أسماء أوائل الطلبة في امتحان الإمسات 2021/2020 (اختبار الإمارات القياسي)، حيث أعلنت الوزارة عن أسماء الأوائل الخمسين من المواطنين ومثلهم من المقيمين، وأكدت الوزارة أن خريجي الصف الثاني عشر حققوا أفضل نتائج وأداء كلي في المواد الأساسية في اختبار الإمسات سات وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء.

أسماء الأوائل في اختبار الإمسات 2021

قالت وزارة التربية والتعليم أن عدد اختبارات Emsat في العام الدراسي 2021/2020 وصل إلى 163426 اختبار، ومن جانبه تقدم حسين الحمادي وزير التعليم بخالص التهنئة للطلبة الأوائل في اختبار الإمارات القياسي، والذي حقق نقله هامة في قطاع التعليم بالدولة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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