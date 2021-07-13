أسماء أوائل الطلبة في اختبار الإمسات – الإمارات القياسي 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا عن أسماء أوائل الطلبة في امتحان الإمسات 2021/2020 (اختبار الإمارات القياسي)، حيث أعلنت الوزارة عن أسماء الأوائل الخمسين من المواطنين ومثلهم من المقيمين، وأكدت الوزارة أن خريجي الصف الثاني عشر حققوا أفضل نتائج وأداء كلي في المواد الأساسية في اختبار الإمسات سات وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء.
أسماء الأوائل في اختبار الإمسات 2021
قالت وزارة التربية والتعليم أن عدد اختبارات Emsat في العام الدراسي 2021/2020 وصل إلى 163426 اختبار، ومن جانبه تقدم حسين الحمادي وزير التعليم بخالص التهنئة للطلبة الأوائل في اختبار الإمارات القياسي، والذي حقق نقله هامة في قطاع التعليم بالدولة.
وزارة التربية والتعليم تعلن عن الخمسين الأوائل في اختبار الإمارات القياسي EmSAT “إنجاز” للعام الدراسي 2020/ 2021، وضمت الأسماء قائمتين، الأولى تشمل ال 50 الأوائل من الإماراتيين، بينما تشمل القائمة الثانية ال 50 الأوائل من المقيمين .#EmSAT pic.twitter.com/y5pKunqzQb
— وزارة التربية (@MOEducationUAE) July 13, 2021