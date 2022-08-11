أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444.. تعرف على رابط النتائج masar.sa

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

أُعلن رسميًا في المملكة العربية السعودية عن اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 2022/1444، حيث تم نشر النتائج بالفعل، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 في السعودية، ويأتي الكشف عن قائمة المرشحين بعد ترقب كبير ممن تقدموا لشغل تلك الوظائف التعليمية من الرياض وجدة والمدينة والدمام ومكة وحائل والطائف والقصيم والأحساء وكل مدن ومناطق المملكة.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

بلغ عدد أسماء المرشحين لشعل الوظائف التعليمية 1444 بالسعودية 11547، حيث يتوجب على من تم اختياره لشغل وظيفة تعليمية، التقدم بالمستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة خلال الفترة من 16 حتى 17 محرم 1444، هذا وتم نشر النتيجة على حساب المتقدم في نظام جدارة بمنصة “مسار” السعودية.

من مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة، استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16 حتى 27 محرم 1444 الحالي، رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية هو:
https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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