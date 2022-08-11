أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444.. تعرف على رابط النتائج masar.sa

أُعلن رسميًا في المملكة العربية السعودية عن اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 2022/1444، حيث تم نشر النتائج بالفعل، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 في السعودية، ويأتي الكشف عن قائمة المرشحين بعد ترقب كبير ممن تقدموا لشغل تلك الوظائف التعليمية من الرياض وجدة والمدينة والدمام ومكة وحائل والطائف والقصيم والأحساء وكل مدن ومناطق المملكة.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

بلغ عدد أسماء المرشحين لشعل الوظائف التعليمية 1444 بالسعودية 11547، حيث يتوجب على من تم اختياره لشغل وظيفة تعليمية، التقدم بالمستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة خلال الفترة من 16 حتى 17 محرم 1444، هذا وتم نشر النتيجة على حساب المتقدم في نظام جدارة بمنصة “مسار” السعودية.

من مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة، استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16 حتى 27 محرم 1444 الحالي، رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية هو:

https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.