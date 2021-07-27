أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 ورابط موقع النتائج

تم منذ قليل الكشف عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2022/2021 لبعض التخصصات وهي تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021، حيث نشرت الجامعة رابط معرفة النتيجة، يذكر أن نتائج القبول كان مقررا لها بداية الأسبوع لجاري، لكن تم تأجيل النتيجة حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المتقدمين، لتعزيز توفير أماكن للجميع في خطط الدراسة الجامعية بالكويت.

أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 رابط نتائج لقبول

قامت وزارة التعليم العالي بنشر نتائج قبول جامعة الكويت لبعض التخصصات الطبية والصيدلة، حتى يتمكن من لم يُقبل في جامعة الكويت من التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية، والتي انطلق التسجيل فيها من صباح اليوم ويستمر حتى ظهر يوم الخميس 29 يوليو 2021، أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 يتم التعرف عليها عن طريق الرقم المدني عبر الرابط:

نتائج قبول جامعة الكويت 2021

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.