أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021.. وزير التعليم العالي يُصرح

أدلى وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بعدة تصريحات صحفية منذ قليل تتعلق بالكثير من الأمور التي تخص جامعة الكويت وخطط الوزارة للطلبة المستجدين، كما أجاب الوزير عن السؤال الهام والذي يشغل الكثيرين بخصوص موعد الإعلان عن أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021، بعدما تأخر كثيرًا موعد ظهور نتائج القبول، يذكر أن الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن سبب التأخير هو لتعزيز فرص إستيعاب أكبر عدد من المتقدمين.

موعد ظهور أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021

قال الدكتور محمد الفارس في إجابته عن موعد الإعلان عن أسماء المقبولين بجامعة الكويت، إن نتائج القبول سوف تظهر بعد إجتماع مجلس الجامعات الحكومية الإسبوع القادم، وبخصوص موعد التسجيل في شواغر البعثات الداخلية، أكد الوزير الدكتور محمد الفارس، أن خطة شواغر البعثات الداخلية في الكويت 2021 سوف يتم الكشف عنها خلال الإسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.