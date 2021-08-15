أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2022/2021.. تعرف على رابط نتائج القبول

يعمل مجلس إدارة جامعة الكويت عن كثب على استيعاب أكبر عدد من الطلبة الكويتيين ممن تقدموا للإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 من الطلبة المستجدين من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، هذا وينتظر أولياء الأمور نتائج قبول جامعة الكويت 2021 بشغف وخاصة بعد تأجيل نشر النتيجة أكثر من مرة، وذلك لإيجاد حلول لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين.

أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 تظهر اليوم الإثنين

أكدت مصادر تربوية مطلعة، أنه من المرتقب أن تظهر نتائج القبول وأسماء المقبولين بجامعة الكويت بعد اجتماع مجلس الجامعات الحكومية المقرر عقده اليوم الإثنين، حيث من المرتقب أن يترأس الاجتماع وزير التعليم العالي، اجتماع اليوم لتقرير الموافقة على مقترح قبول الطلبة المرفوضين المستوفين للشروط ونسب القبول الدنيا.

رابط أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021

يذكر أن مجلس الجامعات الحكومية قد قرر رفع أعداد المقبولين هذا العام بنسبة 20%، كما كان هناك مقترح بتدشين كلية جديدة لاستيعاب الطلبة الكويتيين من أصحاب النسب المنخفضة، ويبدو أن المجلس سوف يخرج بنتائج قبول تُرضي الجميع، رابط معرفة أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2021 هو:

نتائج القبول

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.