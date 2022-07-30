أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2023/2022 تعرف على رابط النتائج

أعلنت وزارة التعليم العالي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت 30 يوليو 2022 عن أسماء المقبولين بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من الطلبة الجدد حاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، يأتي الكشف عن نتائج قبول جامعة الكويت للعام الجديد، بعد ساعات قليلة من غلق باب التسجيل في الجامعة والذي بدأ من يوم الأحد 17 يوليو واستمر ليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 الماضي.

أسماء المقبولين بجامعة الكويت 2022-2023 عند الثامنة مساء

هذا وسوف نُقدم من خلال هذا التقرير رابط نتائج قبول وأسماء المقبولين بجامعة الكويت 2022-2023 وذلك عند الكشف عنه رسميًا عند الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت، حيث ويريد الجميع من الطلبة القبول في أفضل الكليات بجامعة الكويت، وأن يتم قبولهم في الرغبات وخياراتهم الأولى.

القبول في جامعة الكويت، واحد من الخيارات المتوفرة للكويتيين من حاملي الشهادة الثانوية العامة، كما توفر وزارة التعليم العالي خيارات أخرى منها، التعليم التطبيقي والبعثات الخارجية والداخلية. رابط نتائج القبول هو:

أسماء المقبولين بجامعة الكويت

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

قالت جامعة الكويت في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أن عدد أسماء المقبولين بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بلغ 8891 طالبًا وطالبة موزعين على كل كليات الجامعة، منهم 8502 طالبًا وطالبة للفصل الدراسي الأول، و 386 للفصل الدراسي الثاني، هذا ويذكر أن نتائج القبول تم نشرها على تطبيق سهل الحكومي أيضًا.