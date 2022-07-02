أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج خطة البعثات الخارجية بالكويت للموسم الدراسي القادم 2022-2023 وذلك عبر بيان رسمي صدر منذ قليل، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط معرفة أسماء المقبولين في البعثات الخارجية في الكويت 2022 وموقع معرفة النتائج، هذا ويذكر أن وزارة التعليم العالي قد فتحت باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية من يوم 12 يونيو حتى 30 يونيو 2022.

رابط معرفة أسماء المقبولين في البعثات الخارجية 2023 بالكويت

قالت الأستاذة فاطمة السنان الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، أن عدد أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية 2022-2023 هم 3456 طالب وطالبة، هذا وسوف تنشر الوزارة نتائج البعثات الخارجية 2023 على الرابط التالي:

https://www.mohe.edu.kw/site/ar/pdf/2022/Result_main_2022.pdf

هذا وتُقدم وزارة التعليم العالي للكويتيين من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث خطط للدراسة الجامعة، وهي بعثات خارجية وداخلية أو الالتحاق بجامعة الكويت، وعلى الطالب اختيار خطة واحدة.