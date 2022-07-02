أسماء المقبولين في البعثات الخارجية 2023 بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج خطة البعثات الخارجية بالكويت للموسم الدراسي القادم 2022-2023 وذلك عبر بيان رسمي صدر منذ قليل، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط معرفة أسماء المقبولين في البعثات الخارجية في الكويت 2022 وموقع معرفة النتائج، هذا ويذكر أن وزارة التعليم العالي قد فتحت باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية من يوم 12 يونيو حتى 30 يونيو 2022.

رابط معرفة أسماء المقبولين في البعثات الخارجية 2023 بالكويت

قالت الأستاذة فاطمة السنان الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، أن عدد أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية 2022-2023 هم 3456 طالب وطالبة، هذا وسوف تنشر الوزارة نتائج البعثات الخارجية 2023 على الرابط التالي:
https://www.mohe.edu.kw/site/ar/pdf/2022/Result_main_2022.pdf
هذا وتُقدم وزارة التعليم العالي للكويتيين من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث خطط للدراسة الجامعة، وهي بعثات خارجية وداخلية أو الالتحاق بجامعة الكويت، وعلى الطالب اختيار خطة واحدة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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