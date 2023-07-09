أسماء المقبولين في البعثات الخارجية 2024/2023

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ قليل عن أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية 2024/2023 حيث نشرت الوزارة نتائج القبول على حساباتها الرسمية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج القبول وأسماء المقبولين، هذا وتقدم خطة البعثات الخارجية للطلبة الكويتين هذا العام فرص مميزة لاستكمال الدراسة الجامعية في جامعات أوروبا وأمريكا وأستراليا، وعدد من الجامعات العالمية والعربية المتميزة.

خطة البعثات الخارجية 2023 الكويت

بلغ عدد أسماء المقبولين في نتائج قبول البعثات الخارجية بالكويت للعام الدراسي الجديد 2023-2024 عدد 3454 طالبًا وطالبة وهو نفس العدد الذي تم قبوله في خطة العام الماضي تقريبًا، يذكر أن الوزارة قد أضافت عدة تخصصات جديدة في خطة العام الحالي، وذلك لخدمة سوق العمل الكويتي.

رابط أسماء المقبولين في البعثات الخارجية الكويت 2023:

طالبت الوزارة الطلبة والطالبات الفائزين في نتائج القبول بضرورة استكمال باقي إجراءات البعثات الخارجية، كما نوهت أن هناك فعاليات لحملة “وجهني” لكي يتعرف الطلبة وأولياء الأمور بالخطوات القادمة، رابط نتائج أسماء المقبولين في البعثات الخارجية هو:

https://cdn2.me-qr.com/pdf/16161406.pdf

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.