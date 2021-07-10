أسماء المقبولين في البعثات الداخلية بالكويت 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج التسجيل في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي القادم، وذلك بعدما انتهت فترة التقديم لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، هذا وننشر رابط أسماء المقبولين في البعثات الداخلية في الكويت 2022/2021 بعد اعتماد وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس لنتائج القبول رسميًا، أعلن عن تفاصيل نتيجة الخطة المهندس عمر الكندري أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالتكليف.

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية الكويت 2022/2021

بلغ عدد الطلبة المقبولين في تلك الخطة 5846 طالب وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي الكويتية، هذا وقد طالب أمين مجلس الجامعات الخاصة المهندس عمر الكندري كل الطلاب المقبولين بضرورة مراجعة الكليات والجامعات المقبولين بها لاستكمال الإجراءات، رابط أسماء المقبولين في البعثات الداخلية 2021-2022 هو:
http://www.puc.edu.kw/Files/schoolership2021.pdf
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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