أسماء المقبولين في البعثات الداخلية بالكويت 2022/2021

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج التسجيل في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي القادم، وذلك بعدما انتهت فترة التقديم لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، هذا وننشر رابط أسماء المقبولين في البعثات الداخلية في الكويت 2022/2021 بعد اعتماد وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس لنتائج القبول رسميًا، أعلن عن تفاصيل نتيجة الخطة المهندس عمر الكندري أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالتكليف.

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية الكويت 2022/2021

بلغ عدد الطلبة المقبولين في تلك الخطة 5846 طالب وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي الكويتية، هذا وقد طالب أمين مجلس الجامعات الخاصة المهندس عمر الكندري كل الطلاب المقبولين بضرورة مراجعة الكليات والجامعات المقبولين بها لاستكمال الإجراءات، رابط أسماء المقبولين في البعثات الداخلية 2021-2022 هو:

http://www.puc.edu.kw/Files/schoolership2021.pdf

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.