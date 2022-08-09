أسماء المقبولين في البعثات الداخلية 2023/2022 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المقبولين في البعثات الداخلية الكويت أسماء المقبولين في البعثات الداخلية الكويت

اعتمد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور علي فهد المضف نتائج قبول خطة البعثات الداخلية في دولة الكويت للعام الدراسي الجديد القادم، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط أسماء المقبولين في البعثات الداخلية 2023/2022 في الكويت للعام الدراسي الجديد من حملة الثانوية العامة، وخطة البعثات الداخلية واحدة من خطط الدراسة الجامعية التي توفرها وزارة التعليم العالي للطلبة الكويتيين.

أسماء المقبولين في البعثات الداخلية 2023/2022 الكويت

قال المهندس عمر الكندري أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أن عدد أسماء المقبولين في خطة البعثات الداخلية 2022-2023 في الكويت للعام الدراسي الجديد بلغ 6376 طالبًا وطالبة، سوف يلتحقوا ببرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي هذا ويذكر أن باب التقديم في البعثات الداخلية في الكويت قد أُغلق منذ ساعات، وأستقبل رغبات حملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلبة الكويتيين.

طالب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالكويت الطلبة المقبولين في الخطة بضرورة مراجعة الكليات والجامعات التي تم قبولهم فيها بحسب المواعيد المعلنة لديهم، وضرورة تسليم شهادة الثانوية الأصلية، وستكمال باقي إجراءات القبول والتسجيل، رابط أسماء المقبولين في البعثات الداخلية الكويت 2023/2022 هو:
http://registration.puc.edu.kw/
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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