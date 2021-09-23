أسماء المقبولين في التطبيقي 2022/2021.. تعرف على رابط نتائج القبول

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن نتائج القبول وأسماء الطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022/2021 من حملة الثانوية العامة وما يعادلها، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط أسماء المقبولين في التطبيقي 2022 ونتائج القبول، هذا وقد ظهرت النتائج رسميًا عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 بعد طول انتظار من أولياء الأمور والطلاب، وكان سبب تأخر ظهور أسماء القبول هو لاستيعاب كل المتقدمين من الكويتيين.

أسماء المقبولين في التطبيقي 2022/2021

كانت نتائج القبول سارة للجميع، حيث أعلنت هيئة التعليم التطبيقي عن قبول كل الطلاب الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن استوفوا الشروط، هذا وقد بلغ عدد المقبولين هذا العام ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة، حيث سوف تستقبلهم كليات ومعاهد الهيئة في العام الدراسي الجديد، وبداية مرحلة تعليمية جديدة لهم، رابط أسماء المقبولين في التطبيقي 2022/2021 هو:

أسماء المقبولين

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.