أسماء المقبولين في التطبيقي 2023 الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على رابط النتائج

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن أسماء المقبولين في شواغر الكليات والمعاهد التابعة لها في الفصل الدراسي الثاني، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج قبول التطبيقي 2023، يأتي هذا بعد اعتماد الدكتور حسن الفجام رئيس التطبيقي لنتائج القبول منذ قليل، هذا ويعتبر التعليم التطبيقي واحدة من أهم الخطط التعليمية والتي تُجهز الطالب لسوق العمل في الكويت.

أسماء المقبولين في التعليم التطبيقي 2023 الفصل الدراسي الثاني

قالت عمادة القبول والتسجيل أن عدد أسماء المقبولين في نتائج قبول التعليم التطبيقي 2023 للفصل الدراسي الثاني بلغ 3568، حيث تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم الشروط، كما بينت عمادة القبول والتسجيل الخطوات التي سيقوم بها الطلبة المقبولين، نتائج قبول التطبيقي على الرابط التالي:

https://e.paaet.edu.kw/AR/MediaCenter/Advertisements/Pages/advt649.aspx

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، والنجاح في مسيرتهم التعليمية في كليات ومعاهد الهيئة.