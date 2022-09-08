أسماء المقبولين في التطبيقي 2023/2022.. تعرف على رابط النتائج

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المقبولين في التطبيقي أسماء المقبولين في التطبيقي 2023/2022

أعتمد الأستاذ الدكتور جاسم الأنصاري نتائج قبول التعليم التطبيقي للعام الدراسي الجديد للطلبة الجدد ممن تقدموا للالتحاق بالدراسة في الهيئة من حملة الثانوية العامة وما يعادلها، حيث يسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير رابط كشوف أسماء المقبولين في التطبيقي للعام الدراسي 2023/2022، هذا والنتائج التي اعتمدها مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة شهدت قبول 16179 طالبًا وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة.

أسماء المقبولين في التطبيقي 2023/2022

طالبت الهيئة كل الطلبة والطالبات ممن ذكروا في كشوف أسماء المقبولين في التعليم التطبيقي 2023/2022 استكمال باقي إجراءات القبول والالتحاق، ومراجعة الكليات والمعاهد التي التحقوا بها، ويعتبر التعليم التطبيقي في الكويت واحدة من خطط التعليم العالي في الدولة والتي تُجهز الطلبة للحياة العملية، وهي واحدة من أهم الوجهات التعليمية الجامعية في الكويت.

هذا وقد قامت الهيئة بالفعل حاليًا على نشر نتائج القبول للتعليم التطبيقي لهذا العام، وهي خبر سار لكل أولياء الأمور والطلبة، حيث كان الجميع في انتظار ظهور النتيجة منذ فترة، رابط أسماء المقبولين في التطبيقي 2022-2023 هو:
نتائج قبول التطبيقي
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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