أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2022 الكويت أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2022 الكويت

أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت عن رابط قائمة أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الخارجية 2022-2023، ليكتمل عقد وكامل عدد المشاركين في خطة البعثات الخارجية للدراسة في الجامعات المعتمدة في الخارج، يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التسجيل في خطة الشواغر خلال الفترة من 7 حتى 10 أغسطس الجاري، التظهر نتائج القبول منذ قليل، اليوم السبت.

أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022 الكويت

قالت الأستاذة فاطمة السنان المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، أن عدد أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2022 بالكويت بلغ 452 طالبًا وطالبة، ليكون إجمالي من تم قبولهم في خطة البعثات الخارجية الأصلية والشواغر 3906 طالبًا وطالبة.

وطالبت الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي من تم قبولهم في الخطة، بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تحددها الوزارة، لإنهاء إجراءاتهم للالتحاق ببعثتهم وبداية الدراسة الجامعية خارج الكويت، رابط أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2022-2023 هو:
https://www.mohe.edu.kw/site/ar/pdf/2022/Result_vac_2022.pdf
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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