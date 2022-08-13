أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت عن رابط قائمة أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الخارجية 2022-2023، ليكتمل عقد وكامل عدد المشاركين في خطة البعثات الخارجية للدراسة في الجامعات المعتمدة في الخارج، يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التسجيل في خطة الشواغر خلال الفترة من 7 حتى 10 أغسطس الجاري، التظهر نتائج القبول منذ قليل، اليوم السبت.

أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022 الكويت

قالت الأستاذة فاطمة السنان المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي، أن عدد أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2022 بالكويت بلغ 452 طالبًا وطالبة، ليكون إجمالي من تم قبولهم في خطة البعثات الخارجية الأصلية والشواغر 3906 طالبًا وطالبة.

وطالبت الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي من تم قبولهم في الخطة، بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تحددها الوزارة، لإنهاء إجراءاتهم للالتحاق ببعثتهم وبداية الدراسة الجامعية خارج الكويت، رابط أسماء المقبولين في شواغر البعثات الخارجية 2022-2023 هو:

https://www.mohe.edu.kw/site/ar/pdf/2022/Result_vac_2022.pdf

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.