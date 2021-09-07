أسماء المقبولين في شواغر البعثات الداخلية في الكويت 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
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أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت رسميًا عن نتائج قبول البعثات الداخلية 2021، وذلك بعد اعتماد الوزير الدكتور محمد الفارس لنتائج خطة الشواغر لتلك النوعية من البعثات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المقبولين في شواغر البعثات الداخلية في الكويت للعام الدراسي 2022/2021 ممن تقدم للخطة من حملة الثانوية العامة الكويتية وما يعادلها ومن حملة الثانوية الإنجليزية، يذكر أن وزارة التعليم العالي قد عملت عن كثب خلال الفترة الماضية على توفير خطط لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في التعليم العالي.

أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الداخلية 2021 الكويت

قال أمين عام مجلس الجامعات الخاصة المهندس عمر الكندري أن وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد القارس قد اعتمد رسميًا نتائج شواغر البعثات الداخلية، حيث بلغ أعداد المقبولين في الخطة 1336 طالب وطالبة، وطالب الأمين العام الطلبة المقبولين بضرورة استكمال إجراءات القبول في المواعيد المحددة وتقديم أصل الشهادة، رابط أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الداخلية 2021 الكويت هو:
أسماء المقبولين
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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