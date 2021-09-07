أسماء المقبولين في شواغر البعثات الداخلية في الكويت 2022/2021

أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت رسميًا عن نتائج قبول البعثات الداخلية 2021، وذلك بعد اعتماد الوزير الدكتور محمد الفارس لنتائج خطة الشواغر لتلك النوعية من البعثات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المقبولين في شواغر البعثات الداخلية في الكويت للعام الدراسي 2022/2021 ممن تقدم للخطة من حملة الثانوية العامة الكويتية وما يعادلها ومن حملة الثانوية الإنجليزية، يذكر أن وزارة التعليم العالي قد عملت عن كثب خلال الفترة الماضية على توفير خطط لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في التعليم العالي.

أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الداخلية 2021 الكويت

قال أمين عام مجلس الجامعات الخاصة المهندس عمر الكندري أن وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد القارس قد اعتمد رسميًا نتائج شواغر البعثات الداخلية، حيث بلغ أعداد المقبولين في الخطة 1336 طالب وطالبة، وطالب الأمين العام الطلبة المقبولين بضرورة استكمال إجراءات القبول في المواعيد المحددة وتقديم أصل الشهادة، رابط أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الداخلية 2021 الكويت هو:

أسماء المقبولين

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.