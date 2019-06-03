أسماء الناجحين في الثانوية العامة ٢٠١٩ الكويت استعلام نتائج الثاني عشر بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية أسماء الناجحين في الثانوية العامة ٢٠١٩ ضمن نتائج الثانوية العامة الكويت للعام الدراسي 2018-2019، ويمكن استعلام نتائج الثاني عشر برقم الجلوس والرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي، رابط المربع الإلكترونية للطالب والمراجعات، أو موقع طالب الإلكتروني بعد إعلان بوابة الكويت التعليمية عن نسب النجاح و أوائل الطلاب من القسم العلمي والقسم الأدبي والمعهد الديني للكويتين، وأوائل الثانوية العامة في الكويت بصفة عامة.

استعلام نتائج طلاب الكويت 2019 من موقع وزارة التربية بالرقم المدني ورقم الجلوس، واحدة من الخدمات التي تم تفعيلها منذ ساعات، وعبر متابعة تقارير المدارس التي أكملت رفع نتائجها عقب الاعتماد الرسمي، يمكن الاستعلام عن كشوف الدرجات والشهادات، ونشرت وزارة التربية عبر المواقع الخبارية الكويتية الرسمية ملف pdf يشمل أسماء الناجحين في الثانوية العامة ٢٠١٩ في إطار استعلام نتائج طلاب الصف الثاني عشر الكويت للفصل الدراسي الثاني.

استعلام أسماء الناجحين في الثانوية العامة ٢٠١٩

اعتمد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، نتائج الصف الثاني عشر 2019، وجاءت نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة الكويت عم العام 2018-2019 عند 70.38% للدور الأول في القسم العلمي، وبنسب 63.74% للأدبي، والمعهد الديني بنسبة 69.02%، واحتل الطالب السوري علاء الفراج المركز الأول بين أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة الكويتية، بمجموع 100% لأول مرة في اختبارات الثانوية، وتم الإعلان إلكترونيا عن نتائج الثانوية، بجانب نشر أسماء الناجحين في الثانوية العامة ٢٠١٩ عبر عدة مواقعه إخبارية منها جريدة الرأي للأقسام الثلاثة العلمي والأدبي والمعهد الديني، ونسب النجاح في حدودها الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

أوائل الثانوية العامة الكويت

ننشر قائمة الطلاب الأوائل.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2019

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت وبالتحديد نتائج الصف الثاني عشر، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية رابط المربع الإلكتروني للنتائج، والاستعلام عن نتائج الثاني عشر فقط برقم الجلوس ورقم الطالب.

المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر

استعلم عن نتائج الثاني عشر من رابط المربع الإلكتروني للنتائج واتباع التعليميات، كما يمكن الدخول على موقع طالب للمزيد من التوضيحات والتفاصيل لما يزيد عن 25 ألف طالب وطالبة