أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019، بعد المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الذي حرص على إلقاء كلمة قال فيها: إن مشيخة الأزهر حريصة كل الحرص على مراعاة مصلحة الطلاب، وأن الفتيات تفوقن على البنين في نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام سواء في العدد أم النسب.

بيانات نجاح الثانوية الأزهرية من المناطق الأزهرية

وأوضح الشيخ عباس أن استخراج أي بيانات نجاح تختص بطلبة الثانوية الأزهرية سيكون من خلال المناطق الأزهرية، وليس بالقاهرة، مضيفا أن المجموع الكلي لطلبة الشعبة العلمية من 650 درجة وأن المجموع الكلي لطلبة الشعبة الأدبية من 630 درجة .

أوائل الثانوية الأزهرية 2019

وصرح الشيخ صالح أن الأول على مستوى الجمهورية هو أحمد بكر محمد عبد الباري، وهو الوحيد الحالصل على نسبة 100% بمجموع درجات 650 درجة ، ومصطفى محمود سعد من كفر الشيخ بمجموع ٦٤٩ درجة الثاني مكرر على شعبة العلمي ، كما أن الثانية على الجمهورية هي أميرة عبد الحميد من الدقهلية بمجموع ٦٤٩.

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

أما أوائل الثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبي ، فقد حصل محمد السيد خليل على مجموع ٦٢٦ بنسبة ٩٩%، وهو من طلاب محافظة الدقهلية معهد كفر الخوازم، كما أننا ننشر اسم الطالبة الأولى على شعبة «المكفوفين» وهي الطالبة هبة فتوح حسين السيد عوض من الغربية حاصلة على ٦١٥ بنسبة ٩٧%.