أسهل طريقة لمعرفة رقم الجلوس للثانوية العامة 2019 من هنا

أحبائنا متابعينا من خلال موقعنا المميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نقدم لكم هذا الشرح المبسط لخطوات معرفة أرقام الجلوس للثانوية العامة 2019، مساهمةً منا لأبنائنا الطلبة والتسهيل عليهم في معرفة أرقام جلوسهم ولجنتهم في الإمتحان، ونتمنى أن ينال إجتهادنا إعجابكم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وضع أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بدايةً من اليوم السبت 11/5/2019، من أجل التسهيل علي الطلبة في الحصول علي أرقام الجلوس، وأعلنت أن غداً أرقام الجلوس ستعلن في المدارس، وذلك بناء علي توجيهات السيد وزير التربية والتعليم، للتسهيل علي الطلبه لمعرفة أرقام جلوسهم واللجان التي سيؤدون فيها إمتحاناتهم هذا العام2019.

كيف تعرف رقم جلوسك بسهولة تابع الأتي.

الدخول علي رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الإليكترونية من هنا إدخال الكود الخاص بكل طالب. إضغط تسجيل الدخول . سوف يظهر لك رقم الجلوس الخاص بك ولجنة الإمتحان والمواد التي ستؤدي فيها الإمتحان.

أعلن المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حددت الدخول إلي رابط مركز المعلومات الخاص بالوزارة، للحصول علي أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة، وأن الموقع جاهز تماماً للدخول عليه لمعرفة أرقام الجلوس، وأعلن أيضاً أنه يمكن لجميع الطلبة إبتداً من غداً الأحد الموافق 12/5/2019، الذهاب إلي مدارسهم للحصول علي أرقام الجلوس وذلك تيسيراً عليهم ،وأن الوزارة أتمت كافة الإستعدادات لعملية الإمتحان.