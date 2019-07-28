تنسيق الجامعات 2019: أعرف نتيجتك الآن بالأولي.. والكليات المتبقية للمرحلة الثانية

نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2019، ظهرت الآن، وذلك بعد أن أعلنتها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الاحد 28 يوليو 2019، ويمكن لطلاب وطالبات المرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات الحصول الآن على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما أنه وخلال ساعات قليلة سيبدأ موقع التنسيق الالكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019.

طباعة بطاقة الترشيح بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي:-

يمكن لطلاب وطالبات تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات الدخول الآن على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا وطباعة الترشيح الخاصة به، حتى يمكن لهم التقدم إلى الكليات المرشحين لها، كذلك فإنه يمكن للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب والذين تم ترشيحهم لكليات تبعد عن مكان إقامتهم الانتظار إلى أن يتم الإعلان عن بدء تلقي طلبات تقليل الاغتراب.

موعد التقديم في المرحلة الثانية والحدود الدنيا للتقديم للشعب الثلاث:-

بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يوليو 2019 سيبدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات ولمدة 5 أيام وذلك بحد أدني 78.05% للشعبة العلمية و68.05% للشعبة الأدبية.

الأماكن المتبقية لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2019:-

أولاً :- بالنسبة لطلاب شعبة العلمي علوم فهناك أماكن متبقية لهم في بعض كليات الطب البيطري، والتمريض والعلوم والسياحة والفنادق وكليتي الحاسبات والمعلومات بجامعات عين شمس والمنصورة فقط والتربية، التربية النوعية، الاقتصاد المنزلي وكليات الحقوق والتجارة والزراعة والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية المتوسطة والعليا التجارية … إلخ.

ثانياً:- بالنسبة لطلاب شعبة العلمي رياضيات :- متبقي أماكن محدودة لهم في بعض كليات الهندسة في بعض الجامعات، و جميع كليات الحاسبات والمعلومات ، كليات الذكاء الاصطناعي، كليات العلوم، كليات التربية ، الكليات النظرية مثل الآداب والتجارة والحقوق، والسباحة والفنادق وغيرها من الكليات الأخرى بالإضافة إلى المعاهد الفنية الصناعية.

ثالثاً:- بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية:- يتبقى لهم أماكن بكليات التجارة والحقوق والآداب والمعاهد العليا والمتوسطة التي تقبل الشعبة الأدبية وهى المعاهد الفنية التجارية.

الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية والأدبية:-

وبصفة عامة فإن أهم ما يميز تنسيق الجامعات 2019 هذا العام عن الأعوام هو ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة العلمية والأدبية بالنسبة للمرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات وذلك كما يلي :-

أولاً :- الشعبة العلمية:-

ثانياً:- الشعبة الأدبية:-