أعرف الآن نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019 بالكود والرقم القومي

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي العام على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك بعد أن عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي المؤتمر الصحفي الموسع الذي كانت قد أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من قبل ، حيث أكد وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي نجاح النظام الجديد للثانوية العامة ليكون بديلاً عن الثانوية العامة القديمة.

واشار وزير التربية والتعليم بأن النظام الجديد للثانوية العامة شعر معه الطلاب بالمتعة الحقيقة للتعليم بعيداً عن جو الرهبة الذي كان يمثله النظام القديم للثانوية العامة.

أعرف نتيجتك في الصف الأول الثانوي العام بالكود والرقم القومي من خلال هذا الرابط:-

تحدث وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام وأشار إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019 بلغت 91.4%، وأنه خلال الأعوام المقبلة وعندما يستقر النظام الجديد للثانوية العامة فإن نسبة النجاح ستكون أعلي من ذلك بالإضافة إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يمنح الطلاب فرصاً عديدة للحصول على درجات أعلي.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

أو ترك الاسم والرقم القومي والكود في تعليقات الموقع، حيث سنقوم بعدها بعرض النتيجة.

واضاف وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي بأن وزارة التربية والتعليم تسعي لأن يكون النظام التعليمي في مصر هو الأكثر تطوراً على مستوى العالم على الرغم من الموارد المحدودة للوزارة.