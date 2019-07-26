أعرف الآن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 عبر هذا الرابط

يترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة ومعهم أولياء الأمور، معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019، خاصة الطلاب المتفوقين الحاصلين على مجموع يتخطى ال 97%، حيث أنه ولأول مرة هذا العام في الثانوية العامة يتخطى الحد الأدنى للمرحلة الأولي للثانوية العامة ال 97% بالنسبة لشعبة العلمي علوم و 95% لشعبة الرياضيات بارتفاع يتراوح ما بين 4 إلى 4.50 درجة عن العام الماضي.

كيفية معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019:-

أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلبة وطالبات الثانوية المتقدمين بتظلمات على نتائجهم في بعض المواد الدراسية أو كل المواد الدراسية، الاطلاع على نتائج تظلماتهم من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الثانوية العامة، بالضغط هنا، حيث يقوم الطلاب باختيار الجنسية ثم إدخال رقم الجلوس وأيضاً الرقم القومي والضغط على مفتاح عرض نتيجة التظلم، كذلك فإننا نود مساعدتكم فى معرفة نتيجة تظلماتكم من فضلك أكتب تعليق أسفل الموقع يتضمن رقم الجلوس والرقم القومي، حيث سنقوم بعرض نتيجة التظلم عليكم.

وستقوم وزارة التربية والتعليم بإخطار وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق الجامعات باسماء الطلاب الذين تم رفع درجاتهم في نسبة المجموع الكلي للثانوية العامة وأدي إلى تعديل تنسيقهم في الالتحاق بكلية معينة، كانت تحصل على مجموع أعلى من مجموع الطالب قبل التظلم وأدت إلى استبعاده من الالتحاق بها.

وفي النهاية نتمنى لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة المنتظرين لنتائج تظلماتهم التوفيق والحصول على درجات زيادة تؤدي إلى تعديل تنسيقهم بالجامعات.