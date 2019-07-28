أعرف الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2019 والحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية والأدبية

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2019 للقبول بالجامعات وذلك للشعب الثلاث، وذلك بالإعلان عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولي والتي تعرف بكليات القمة وهي كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي لشعبة العلمي علوم وكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لشعبة العلمي رياضيات، وكذلك الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2019 والحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية والأدبية:-

يمكن لطلاب وطالبات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2019، معرفة نتيجة تنسيق القبول بالجامعات وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم من خلال الضغط هنا ، وذلك حتى يمكنهم الذهاب إلى الجامعة ومعرفة مواعيد الكشف الطبي، حيث أن الكشف الطبي يعد شرطاً أساسياً للقبول بالجامعات.

الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية:-

وفي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات بكليات الشعبة العلمية والشعبة الأدبية والتي جاءت كالتالي:-

أولاً :- الشعبة العلمية :- جاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق الجامعات 2019 كالتالي:- الحد الأدني لكليات الطب البشري 98.4%، الحد الأدنى لكليات الأسنان 98.29، الحد الأدنى لكليات الصيدلة 97.8%، الحد الأدني لكليات العلاج الطبيعي 97.7% ويمكن معرفة باقي الحدود الدنيا كما يلي:-

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية:-

ثانياً :- الشعبة الأدبية:- جاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات المجموعة الأدبية كما يلي:- الاقتصاد والعلوم السياسية 96.34%، والحد الأدنى لكليات الألسن 95.49% ويمكن معرفة باقي كليات تنسيق المجموعة الأدبية كما يلي:-

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية:-

لطلاب العلمي علوم :- توجد أماكن شاغرة بكليات التمريض والعلوم والزراعة والألسن والأثآر والاقتصاد والعلوم السياسية وباقي الكليات النظرية.

لطلاب العلمي رياضيات:- توجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة عمارة وباقي الكليات النظرية.

لطلاب الشعبة الأدبية:- توجد أماكن شاغرة بكليات التجارة والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

وبهذا يكون وزارة التعليم العالي قد أسدلت الستار عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والتي شهدت جدلاً واسعاً خلال الايام الماضية بسبب الارتفاع الكبير في الحدود الدنيا للقبول بالجامعات وخاصة بالنسبة لكليات القمة وهي الطب والصيدلة والاسنان والعلاج الطبيعي.