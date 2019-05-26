أعرف الأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

في خلال الساعات صباح اليوم 26 مايو تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة كفر الشيخ ،تم اعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه وكذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتورة بثينة وكذلك تم الإعلان عن أوائل الطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ ،ومن خلال هذا المقال يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

منذ دقايق قليلة تم الاعلان عن ظهور نتائج الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ ،ويتم تفعيل الرابط الدخول للاستعلام عن النتيجة عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ ،وحيث بلغت نسبة النجاح الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ للطلاب قد بلغت 82.11% وعدد الطلاب الذين حضرو الامتحانات 51 ألفا و619 طالبا وطالبة،و عدد الناجحين 42 ألفا و385 طالبا وطالبة.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية يمكنكم الدخول إلى رابط التالى:

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ – الاستعلام عنت نتيجة اعدادية كفر الشيخ برقم الجلوس ظهرت الأن رسميًا.

أسماء الطلبة الأوائل فى نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2019

آية مكرم باشا عبد اللطيف القزاز

سهير رمضان عبد الستار محمود إبراهيم

نسيبه فتحي عبد الفتاح احمد عبد السلام

عمر مهدى احمد أنور السيد

نورهان عبد الوهاب عبد الرحمن حسن ليمونة

شهد محمود طه إبراهيم حسن

ندا مصطفى محمد مرس سعد الدين

أسماء احمد عبد الحميد عاشور

الاء محمد سعد زكي محمد

نورهان جلال الدين سعيد مرشدى

بسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان

محمد احمد على خليل

سارة أحمد رفعت احمد رمضان

حسن إبراهيم محمد السيد على

رنا محمد محمد على محمد

ايه رمضان عبد الفتاح مغازي الطوبجي

حنين باسم عبد الفتاح الأمشيطي

عمرو عبد القادر صالح عبد القادر القادري

حبيبة رجب عبد السلام الجمال

منار إبراهيم محمد هلال جاويش

هبة قدرى عبد النبي رمضان مرزوق

خديجة أمجد محمود فتح الله الدكروري

آلاء فوزي عبد المطلب دياب

إسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبي