أعرف الأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

في خلال الساعات صباح اليوم 26 مايو تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة كفر الشيخ ،تم اعتمادها رسمياً من قبل السيد المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه وكذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتورة بثينة وكذلك تم الإعلان عن أوائل الطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ ،ومن خلال هذا المقال يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ
منذ دقايق قليلة تم الاعلان عن ظهور نتائج الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ ،ويتم تفعيل الرابط الدخول للاستعلام عن النتيجة عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ ،وحيث بلغت نسبة النجاح الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ للطلاب قد بلغت 82.11% وعدد الطلاب الذين حضرو الامتحانات 51 ألفا و619 طالبا وطالبة،و عدد الناجحين 42 ألفا و385 طالبا وطالبة.
للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية يمكنكم الدخول إلى رابط التالى:
رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ – الاستعلام عنت نتيجة اعدادية كفر الشيخ برقم الجلوس ظهرت الأن رسميًا.
أسماء الطلبة الأوائل فى نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2019
آية مكرم باشا عبد اللطيف القزاز
سهير رمضان عبد الستار محمود إبراهيم
نسيبه فتحي عبد الفتاح احمد عبد السلام
عمر مهدى احمد أنور السيد
نورهان عبد الوهاب عبد الرحمن حسن ليمونة
شهد محمود طه إبراهيم حسن
ندا مصطفى محمد مرس سعد الدين
أسماء احمد عبد الحميد عاشور
الاء محمد سعد زكي محمد
نورهان جلال الدين سعيد مرشدى
بسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان
محمد احمد على خليل
سارة أحمد رفعت احمد رمضان
حسن إبراهيم محمد السيد على
رنا محمد محمد على محمد
ايه رمضان عبد الفتاح مغازي الطوبجي
حنين باسم عبد الفتاح الأمشيطي
عمرو عبد القادر صالح عبد القادر القادري
حبيبة رجب عبد السلام الجمال
منار إبراهيم محمد هلال جاويش
هبة قدرى عبد النبي رمضان مرزوق
خديجة أمجد محمود فتح الله الدكروري
آلاء فوزي عبد المطلب دياب
إسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبي
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