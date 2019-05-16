أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية عبر مديرية التربية والتعليم

يتابع الكثير نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية،ينتظر الكثير من الطلاب بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الاعدادية بعد الانتهاء من أداء الامتحانات التى بلغ عددهم من 81 ألف 680 طالب وطالبة ،ويبحث إعلان النتيجة في وسط قلق والتوتر لمعرفة النتيجة والانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي حسب مجموع بكل طالب،ومن خلال هذا المقال في موقع كلمة ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الاسكندرية .

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الثاني 2019

لقد قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بأن أعمال التصحيح والمراجعة أوراق الامتحانات على وشك الأنتهاء من الاعمال ورصد الدرجات وسيتم بعدها اعتماد النتيجة من قبل محافظ الاسكندرية ،وكذلك سيتم الإعلان عنها قريباً على الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية؟

يستطيع كل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الأعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الاسكندرية عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم و في خلال الايام القليلة المقبلة يستعلم الطلاب والطالبات من خلال الدخول كتالي:

للاستعلام عن نتيجة يمنكك الدخول من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019

ثم اظهار النتائج

ثم دخول رقم الجلوس الخاص بكل طالب

ثم نضغظعلى ظهور النتائج

يمكن لجميع الطلاب محافظة الإسكندرية ترك رقم الجلوس والاسم ليصلك رد فور ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية الترم الثاني 2019