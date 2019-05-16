أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة ،حيث انتهوا الطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي من أداء الامتحانات نهاية العام بمحافظة القاهرة منذ أيام قليلة وجاءت الامتحانات في أمان دون أي شكوى من الطلاب أو من اللجان وجاءت الامتحانات من الكتاب المدرسي المقرر على الطلاب والطالبات التابع بوزارة التربية والتعليم ،ومن خلال هذا المقال في موقع كلمة ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ٢٠١٩ برقم الجلوس

سيتم صدور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للطلاب والطالبات ،والجدير بالذكر أن أولياء الأمور والطلاب ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر لأن المرحلة الإعدادية هي مرحلة تعليمية هامة للطلاب والطالبات للانتقال بعدها إلى المرحلة الثانوية أو يعادلها الدبلومات الفنية من خلال تنسيق الطلاب على حسب المجموع لكل طالب وطالبة .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني 2019

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم ،ونوفر لكم خطوات معرفة نتيجة الطلاب الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسي الثاني من خلال الخطوات التالية:

يمكنك الدخول علي رابط بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس .

. ثم الضغط على معرفة النتائح

ثم دخول رقم الجلوس

ثم الضغط على ظهور النتيجة مباشرة

يستطيع جميع الطلاب الشهادة الإعدادية ترك رقم الجلوس والأسم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 وسيتم الرد فور عليها ظهورها