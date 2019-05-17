أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة ..عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة ،ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بفارغ الصبر ،حيث هذه مرحلة الإعدادية مرحلة هامة عند الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وتمثل ذو أهمية كبيرة لأنها تحدد مستقبل الطلاب للانتقال للمرحلة المقبلة سواء الثانوية العامة أو مايعادلها الدبلومات الفنية ،فذلك يترقبون نتيجة إعلان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 في وسط قلق والتوتر على أحر من الجمر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

أعلن مديرية التربية والتعليم سيتم ظهور النتيجة في خلال الأيام المقبلة بعد الأنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسمياً ،سيتم بعدها ظهور النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بادخال الطلاب والطالبات رقم الجلوس الخاص به.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثاني 2019

يستطيع الطلاب والطالبات وألياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة في وسط ترقب الشديد عن طريق الدخول ألى رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة باتباع الخطوات التالية:

1_ يمكنك الدخول والضغط على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

2_ثم اختيار نتائج الامتحانات

3_ثم دخول رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

4_ثم الضغط على ظهور النتيجة

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 يستطيع الطلاب أو الطالبات بمحافظة الجيزة كتابة رقم الجلوس والأسم أسفل المقال في تعليق ،وسيتم الرد عليها فور ظهور النتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019 .