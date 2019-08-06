الآن أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات2019 وأطبع بطاقة ترشحك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، سيتم إعلانها بعد قليل، وذلك وفق الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، حتى يستطيع الطلاب معرفة الكليات أو المعاهد التي تم ترشيحها لهم من قبل موقع التنسيق الإلكتروني وفق الرغبات المدونة منهم على موقع التنسيق الإلكتروني والتي تتوافق مع مجموعهم بنتيجة الثانوية العامة.

برقم جلوسك ورقمك السري أعرف نتيجة ترشيحك بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات:-

بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا من قبل وزارة التعليم العالي بعد قليل، فإنه يمكن للطلاب من خلال رقم الجلوس والرقم السري معرفة الكلية أو المعهد المرشح له بنتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2019 وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات المتقدمين بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا بعد معرفة الكلبة أو المعهد المرشحين له القيام بطباعة بطاقة الترشيح لكي يتم التقديم بها إلى الكلية أو المعهد المرشح له.

ومن المنتظر أن يقوم موقع التنسيق الإلكتروني خلال الساعات المقبلة بفتح الباب أمام طلاب المرحلة الأولي والثانية للتقدم بطلباتهم لتقليل الاغتراب، سواء كان لكليات مناظرة أي ذات الكلية المرشح لها الطالب ولكن في جامعة تكون أقرب له بدلاً من الجامعة المرشحة له من قبل المجلس الأعلى للجامعات بغض النظر عن الحد الأدني للقبول بتلك الكلية، أو اغتراب غير مناظر وفي هذا الحالة يكون تقليل الاغتراب بالترشح لكلية غير ذات الكلية المرشح لها الطالب سواء في جامعته أو في جامعة أقرب إلي محيط سكنه بشرط أن يستوفي الحد الأدني المعلن للقبول بتلك الكلية.