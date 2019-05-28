أعرف نتيجتك الآن في الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 على الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بعد اعتمادها يوم الاثنين الماضي من قبل السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث بلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة 82%.

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة دور أول 2019:-

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة منذ قليل برفع نتيجة الشهادة الإعدادية دور أول 2019 على الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يمكن للطلبة والطالبات في الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس من خلال الضغط هنا

كذلك فإننا على أتم الاستعداد لخدمتكم في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 فقط قم بكتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019.

من جهة أخرى فقد فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الباب امام طلاب الشهادة الاعدادية لتقديم تظلماتهم حول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة بداية من يوم اليوم 29 مايو 2019 ولمدة أسبوعين.