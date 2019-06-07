“أعرف نتيجتك” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمختلف أنواعه القسم التجاري والزراعي والصناعي عن طريق رقم الجلوس

وسط حالة من الأضطراب والقلق ينتظر العديد من الطلاب الأهالى في جميع محافظات مصر،نتيجة الدبلومات الفنية،حيث قام طلاب مرحلة الدبلومات سواء في مجال التعليم الزراعى أو الصناعى أو الفندقى أو التجارى بالإنتهاء من الامتحانات والاختبارات المعدة لهم ، والآن ويتم تصحيح أوراق الإجابات ، ولكن لن يتم الإعلان عن النتيجة خلال تلك الأيام، حيث سيتم استكمال التصحيح بعد عيد الفطر المبارك وسيتم الإعلان عن النتائج بعد ذلك على الرابط المباشر الخاص ببوابة التعليم الفنى المصرية.

وقد تم الإعلان عن ذلك من قبل نائب وزير التعليم الفنى، مجاهد محمد ، حيث أكد إعلان نتائج دبلومات التعليم الفنى بعد عيد الفطر المبارك لعام 2019 ، تابعونا وضعوا المقالة المفلضة لديكم ليصلكم النتيجة فور إعلانها كتحديث لتلك المقالة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم طلابنا الكرام الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفنى بمختلف مجالاته وبجميع المحافظات في مصر (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الاسماعيلية – السويس – دمياط – جنوب سيناء – الفيوم – قنا – بنى سويف – البحر الاحمر – بورسعيد – كفر الشيخ – المنيا – أسوان) ،وذلك من خلال أرقام الجلوس عن طريق الدخول على الرابط المباشر الخاص ببوابة التعليم الفنى هنا .