أعلى الكليات المتاحة والمتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019

بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للكليات 2019 ومعرفة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد يبحث طلاب المرحلة الثالثة عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المُتاحة والمتبقية في تنسيق المرحلة الثالثة وأعلى الكليات والمعاهد المُتاحة في آخر مرحلة للتقديم في التنسيق والالتحاق بالكليات والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية والذي بدأ بالفعل ولمدة 12 يوم في المدة بين 8 أغسطس 2019 حتى 20 أغسطس 2019، ويأتي بالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية التي تبدأ في 17 أغسطس 2019 ويتأخر تنسيق المرحلة الثالثة قليلاً حتى يتمكن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني بالالتحاق بتنسيق المرحلة الثالثة التي تنقسم إلى مرحلتين الأولى تقديم رغبات المرحلة الثالثة للحاصلين على 50% فأكثر ويتم غلق التنسيق دون أن يتم إعلان النتيجة ويتم فتح التنسيق مرة أُخرى لطلاب الدور الثاني وتكون نتيجة التنسيق في بداية شهر سبتمبر، ليبدأ الطلاب بعد ذلك بتقديم الأوراق إلى الجامعات للقيد بها.

الكليات المُتاحة في المرحلة الثالثة

نقدم لكم جميع الكليات لجميع مراحل التنسيق الأولى والثانية والكليات والمعاهد المُتبقية في المرحلة الثالثة ليتعرف الطلاب على الكليات والمعاهد قبل فتح باب التنسيق الإلكتروني وتقديم الرغبات:

يجب عند كتابة الرغبات الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وضرورة عدم استنفاذ الرغبات في الكُليات الغير مناسبة للمجموع الكلي.