أقسام معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة .. وشروط الإلتحاق وتفاصيل أخرى

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة، تم أنشائه بقرار رقم (141) بتاريخ 2014/06/17م، ويعتبر أحد معاهد أكاديمية طيبة، التي تقدم محتوى علمي متميز، وتخصصات تلبي سوق العمل المحلي والدولي، بتخريج طالب متميز بمهارات علمية وعملية، فضلًا عن تحليه بأخلاقيات العمل، حيث يقدم المعهد العديد من التخصصات التي تم معادلتها بمثيلاتها من الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية، ويحرص الطلاب على البحث عن معلومات عن معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة، وسنقدم خلال السطور التالية التفاصيل المتاحة عن المعهد .

شروط الإلتحاق بمعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

أولًا : شعبة الحاسب الآلي

يقبل المعهد في هذه الشعبة الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

ثانيًا : شعبة إدارة الأعمال – المحاسبة

يقبل المعهد في هذا التخصص المؤهلات التالية :

الحاصلون على الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الحاصلون على الثانوية التجارية 3 سنوات .

الحاصلون على الثانوية الفنية للإدارة والخدمات

الحاصلون على الثانوية الصناعية(3-5) سنوات.

الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

الحاصلون على الثانوية التجارية 5 سنوات . ( للقبول بالفرقة الثانية مع عمل مقاصة علمية ) .

الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية التجارية. ( للقبول بالفرقة الثانية مع عمل مقاصة علمية) .

الحاصلون على دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية . (للقبول بالفرقة الثانية مع عمل مقاصة علمية) .

ثالثًا : شعبة نظم المعلومات الإدارية

يقبل المعهد في هذا التخصص المؤهلات التالية :

الحاصلون على الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الحاصلون على الثانوية التجارية نظام(3-5) سنوات.

الحاصلون على الثانوية الصناعية(3-5) سنوات.

الحاصلون على الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

الحاصلون على دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية التجارية.

الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

رابعًا : شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية

يقبل المعهد في هذا التخصص المؤهلات التالية :

الحاصلون على الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الحاصلون على الثانوية الصناعية(3-5) سنوات

الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية

الحاصلون على الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات.

الحاصلون على الثانوية الفنية للإدارة والخدمات .

الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ( للقبول بالفرقة الثانية مع عمل مقاصة علمية ) .

الحاصلون على الثانوية التجارية نظام الخمس سنوات ( للقبول بالفرقة الثانية مع عمل مقاصة علمية ) .

الحاصلون على دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية. ( للقبول بالفرقة الثانية مع عمل مقاصة علمية ) .

معلومات مهمة عن معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

عنوان المعهد :

أول كورنيش المعادى – بجوار مستشفى النيل بدراوى

مدة الدراسة

4 سنوات دراسية متواصلة .

لغات الدراسة

اللغة العربية والانجليزية .

الشهادة التي يمنحها المعهد

يمنح المعهد شهادة البكالوريوس في تخصصاته المختلفة، والتي تم معادلتها بمثيلاتها من التي تمنحها الجامعات الحكومية .

شرط اللغة الانجليزية

يشترط المعهد حصول المتقدم على 75% من درجة اللغة الانجليزية في الشهادات المختلفة .

نوع الدراسة بالمعهد

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

مصاريف المعهد