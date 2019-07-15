أكاديمية الشرطة تفتح باب القبول لدفعة جديدة 2019 من الجنسين من حاملي الثانوية العامة والطب والهندسة والمؤهلات العليا.. تعرف على التفاصيل

يبحث بعض الطلاب عن تنسيق كلية الشرطة للجنسين في بعض التخصصات لعام ن2019 حيث قد أعلن رئيس أكاديمية الشرطة اللواء/ أحمد إبراهيم، عن فتح باب القبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بعد الثانوية العامة وأيضا للمؤهلات الجامعية للجنسين، مع وجود بعض الشروط والضوابط التي يجب على جميع المتقدمين معرفتها قبل التقدم بالأوراق، وسوف نضع لكم بالأسطر القليلة القادمة شروط القبول بكلية الشرطة 2019 والتخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم بكليات الشرطة 2019.

شروط التقدم لكلية الشرطة 2019:

وضعت أكاديمية الشرطة بعض الشروط التي يجب على جميع المتقدمين قراءتها جيدً،ا قبل بدء التنسيق الإلكتروني، حيث سوف يتم فحص بيانات المتقدمين جيداً وسوف يتم عمل اختبارات قدرات للمؤهلين، ثم الإعلان نهائيا عن المقبولين، ويمكنك ⇐ أيضا قراءة تنسيق التمريض العسكري بعد الثانوية العامة 2019 للجنسين، وأما عن شروط التقدم لكلية الشرطة 2019 فهي كالأتي:

1- أن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصريين، وغير حاصل على جنسيات أخرى.

2- حاصل على شهادة الثانوية العامة عام أو أزهري أو فني أو دبلومات.

3- ألا يكون قد سبق وحكم عليه في قضايا، وأن يكون محمود السمعة والسلوك.

4- ألا يكون متزوجاً للذكور والإناث، ويمنع تماماً الزواج طوال فترة الدراسة.

5- طول القامة بالنسبة للذكور يجب ألا يقل عن 170 سم.

6- أقصى وزن للطالب = 90- طول الطالب.

7- ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 عاماً.

8- اجتياز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية والصحية التي سوف تُقام لاحقاً.

التخصصات المطلوبة للذكور والإناث للالتحاق بكلية الشرطة 2019:

تم تحديد تخصصات معينة للقبول بكليات الشرطة، وأيضا يجب تخطى التقدير المطلوب للالتحاق والتخصصات المطلوبة هي كالأتي:

1- ليسانس حقوق (ذكور فقط) بتقدير مقبول لهذا العام.

2- ماجستير ودكتوراه (الباطنة والغدد والأطفال والجلدية والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب والأوعية الدموية ورعاية مركزة أطفال وأسنان وتحاليل) (إناث فقط).

3- ماجستير في الجراحة العامة والأشعة (ذكور فقط).

4- بكالوريوس العظام (للإناث والذكور).

5- العلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة (إناث وذكور).

6- اقتصاد وعلوم سياسة ولغات أخري (إناث).

7- بكالوريوس الهندسة في تخصصات(اتصالات والكترونيات وميكانيكا قوى وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج وكهرباء وعمارة وبحرية وقسم مدني)(ذكور فقط).

8- حاسبات ومعلومات نظام 4 سنوات(ذكور وإناث).

9- تربية موسيقية (ذكور وإناث).

10- علوم تخصص كيمياء عامة وكيمياء حيوية (ذكور وإناث)

11- آداب قسم اجتماع وعلم نفس (إناث فقط).

12- خدمة اجتماعية (إناث فقط).

13- ألسن تخصص ألماني ترجمة فورية(إناث وذكور).

14- ألسن لغات وترجمة تخصصات ( انجليزي وفرنساوي وروسي وإيطالي وعبري وصيني وتركي واسباني)(ذكور وإناث).

15- فنون تطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا (إناث فقط).

16- اداب مكتبات وخدمة اجتماعية.

17- الإعلام (ذكور وإناث).

18- تربية رياضية (ذكور فقط).

مواعيد التقديم لإعلان كلية الشرطة 2019:

1- مواعيد التقديم بكليات الشرطة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، بدءاً من 24 يوليو الجاري لمدة 23 يوم.

2- مواعيد التقديم لطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج وشهادات المعادلة الأجنبية، بدءًا من يوم 29 يوليو الحالي لمدة 25 يوم.

3- مواعيد التقديم للمؤهلات الجامعية، تبدأ من 29 يوليو الجاري ولمدة 25 يوم فقط.

ويتم التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال مكتب تنسيق القبول بكليات الشرطة.