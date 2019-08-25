“ألسن عين شمس” تدشن صفحة علي “الفيس بوك” لرعاية الوافدين في ظل مبادرة مبادة “ادرس في مصر”

قامت السيدة الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس ، بالإعلان عن قيامهم بتدشين صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، وتأتي تلك الصفحة تحت اسم “رعاية الوافدين بكلية الألسن جامعة عين شمس مرحلة الليسانس”.

تدشين صفحة على الفيس بوك لرعاية الوافدين بكلية الألسن

ومن الجدير بالذكر أن عملية القيام بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من أجل رعاية الوافدين في كلية الألسن ، بجامعة عين شمس ، يأتي في ظل تفعيل استراتيجية الاهتمام بالطلاب الوافدين ، وكذلك العمل على تكثيف الاهتمام بالطلاب ، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة المصرية 2030 تحت عناية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ذلك يأتي تحت إشراف كل من السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب.

العمل على تفعيل مبادة “ادرس في مصر”

كما قد أضافت السيدة الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن أن الكلية تعمل على بذل مجهود كبير للغاية من أجل العمل على تسخير مختلف إمكانياتها الأكاديمية من أجل العمل على تفعيل مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأتي تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ، بعنوان “ادرس في مصر” ، وتأتي تلك المباردرة بهدف القيام بتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لكل من الطلاب والطالبات الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية.

وعلى الجانب الآخر أكدت الأستاذة الدكتورة إلهام بدر مدرس اللغة الأدب العبري و منسق الطلبة الوافدين في كلية الألسن علي كون صفحة الفيس بوك التي قد تم تدشينها تهتم باستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات الخاصة بالطلبة الوافدين بحيث يضمن ذلك أن يتم التواصل بشكل أسرع ، وأكثر فاعلية مع مختلف وجميع الطلاب الوافدين.

كما يذكر أن الصفحة تهدف إلى العمل على رعاية الطلبة الوافدين في كلية الألسن ، وذلك من خلال توفير المعلومات الخاصة بمختلف البرامج الدراسية الموجودة بالكلية ، بالإضافة إلى توضيح شروط الالتحاق بها ، والعمل على تسهيل ومتابعة مختلف إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين داخل الكلية ، بالإضافة إلى القيام بالمساعدة فى حل مختلف المشكلات الدراسية التي من الممكن أن تواجه الطلبة الوافدين داخل أقسامهم المختلفة في الكلية.