أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والفنون التطبيقية..مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019

فتح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من الأحد الموافق 21 يوليو وحتى الجمعة الموافق 26 يوليو، إذ أنه تقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية تقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالبا وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي:-

واليوم نتابع معكم زوار موقع “كلمة دوت أورج”، نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بانعقاد مؤتمر صفحي صباح أمس الأحد 28/7/2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك للإعلانها نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

وقد قامت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي بلإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة طالب وطالبة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

مؤشرات تنييق المرحلة الثانية:-

وقد كشفت مؤشرات تحليل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، عن اتجاه الطلاب في شعبة العلمي علوم إلى كليات الطب البشري والأسنان، والهندسة والحاسبات والفنون في شعبة العلمي رياضة، والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وأقسام اللغات بكليات “التجارة – الآداب – الحقوق”، لطلاب شعبة الأدبي، مع وجود أكثر من 200 ألف مكان خال لطلاب المرحلة الثانية بالجامعات، خاصة لطلاب شعبة العلمي رياضية بكليات “الهندسة – الحاسبات والمعلومات – الفنون الجميلة والفنون التطبيقية”.

كما وضحت المؤشرات عن وجود عدد من الأماكن الخالية لطلاب شعبة العملي علوم، خاصة لكليات القطاع الطبي منها “التمريض – العلاج الطبيعي – الطب البيطري”، بعد اكتمال الرغبات في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، وتصدر “الطب والأسنان” رغبات الطلاب.

وجديراً بالذكر أنه أعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق، أنه سيتم إبلاغ الطالب بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسمياً وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

– الدخول على الموقع.

– ثم إدخال رقم جلوسك.

– سوف يظر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له.

– ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد).