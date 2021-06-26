خلال الأيام المقبلة سيتم إستقبال مارثون إمتحانات الثانوية العامة، ويستعد طلاب الثانوية العامة فى جميع أنحاء مصر لأداء الإمتحانات وخاصة فى ظل الإجراءات الإحترازية بسبب تفشى فيرس كرونا المستجد، كما تسبب الإمتحانات قلق لأولياء الأمور والطلبة لذا خلال مقالنا سوف نستعرض معكم مجموعة من الإرشادات والتعليمات لأداء إمتحانات الثانوية العامة.

أهم الإرشادات لطلاب الثانوية العامة أثناء تأديه الإمتحانات

يجب إصطحاب التابلت والكتاب المدرسى والقلم الجاف الأزرق ورقم الجلوس أثناء الذهاب إلى لجنة الإمتحانات.

لابد من عدم إصطحاب الهاتف وذلك لأنه قد يتم إلغاء الإمتحان فى حال تم إكتشافه مع الطالب حتى وإن كان فى وضع الإغلاق.

عدم إفتعال المشاكل والتذمر أثناء عملية التفتيش من قبل الأمن.

يجب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتى تتمثل فى الكمامة وإحضار مطهر وزجاجة مياه.

عند الدخول إلى اللجنة يجب الذهاب إلى المقعد الخاص بك وعدم الإختلاط مع زملائك.

سيقوم المراقب بإعطائك بابل شئت وكرراسة أسئلة، يجب التأكد من استلامهم وكتابة كافة البيانات الشخصية عليهم والتى تتمثل فى رقم الجلوس واللجنة والإدارة والمديرية وإسم الطالب رباعى.

يجب أن يتأكد الطالب أن جميع الأسئلة من النوع الإختيار من متعدد.

عند استلام البابل شيت يجب قراءة التعليمات التى توجد عليه والإلتزام بها.

توجد فى كراسة الأسئلة مكان مخصص للإجابة على كل سؤال لذلك توجد حرية الإجابة بطريقة مباشرة فى البابل شيت أو فى كراسة الأسئلة ثم نقلها بعد ذلك فى البابل شيت.

ويعد البابل شيت هو الذى يتم تصحيحه فقط وليست كراسة الأسئلة أى لابد من الإجابة فى البابل شيت.

إستعمال القلم الجاف الأزرق فقط ولا يسمح بأى لون أخر، وعند وضع الإجابة فى البابل شيت لابد من تظليل الدائرة بشكل كامل حتى يستطيع الكمبيوتر التعرف عليها وتصحيحها.

فى حالة تكرار الإجابة أو تظليل أكثر من رمز فى البابل شيت سيتم إعتبار الإجابة خاطئة، لذلك يجب على الطالب وضع الإجابة الصحيحة فقط.

لابد من التأكد أن ورقة الأسئلة البابل شيت ليس بهم أى عيب أو شئ ناقص أو تغير فى أرقام الأسئلة وفى حالة حدث ذلك قم بطلب ورقة أخرى جديدة من المراقب.

فى ظهر ورقة البوكلت لابد من توقيع إثنين من الملاحظين.

الإجابة فى التابلت إختيارية ولكن فى البابل شيت إلزامية

يجب التأكد من تسليم كراسة الأسئلة والبابل شيت الإثنين معا وليس البابل شيت فقط.

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا وقد تناولنا من خلاله أهم الإرشادات لطلاب الثانوية العامة أثناء تأديه الإمتحانات الخاصة بالثانوية العامة.