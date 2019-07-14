أهم خطوات تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأنس نتيجة الشهادة الثانوية 2019 والتي جاءت بنسبة نجاح تبلغ حوالي 78.6%، ومن المنتظر أن يتم افتتاح باب التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية يوم الأربعاء القادم، فالمتعارف عليه أن افتتاح باب التنسيق يكون عقب ظهور النتيجة بحوالي 72 ساعة، وإليكم التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامة 2019 :

منذ ظهور النتيجة شرع طلاب الشهادة الثانوية في الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية والذي تستعرض لكم رابطه فيما يلي، إذ يتم التسجيل فيه برقم الجلوس والرقم السري للطالب الدي يحصل عليه من المدرسة، بعد ذلك يدخل الطالب ويسجل الرغبات كاملةً والتي يقدر عددها بحوالي 75 رغبة بدلاً من 60 رغبة، بعد تسجيل الرغبات يتم طباعة نسخة من الرغبات التي تم اختيارها.

من جانبها، قامت وزارة التعليم العالي بإطلاق فيديو استرشادي صادر عن مكتب التنسيق يوضح فيه بشكل تفصيلي خطوات التسجيل في تنسيق الجامعات 2019، وأكدت الوزارة بأنه لا يوجد أي تغيير في شروط تسجيل رغبات التنسيق.

روابط الاستطلاع عن تنسيق الثانوية 2019 للعام الماضي :

نقدم لكم فيما يلي اهم الروابط التي تمكنكم من الاطلاع على تنسيق العام الماضي،وهي كالآتي :

والمؤكد أن النتيجة ستختلف هذا العام، حيث أكدت وزارة التعليم العالي بأنه سيتم توزيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لرغبات مكتب التنسيق للكليات والمعاهد وفقاً لنظام المجموعات.