أوائل التاسع 2019 سوريا والنتيجة الآن برقم الاكتتاب على رابط moed.gov.sy

أسدلت وزارة التربية في سوريا اليوم الستار عن نتائج التاسع 2019 في سوريا، وذلك بعد أن قام وزير التربية السوري الدكتور عماد موفق العزب باعتماد نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي 2019 وذلك لجميع المحافظات السورية، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سوريا للعام الدراسي الجاري 2018/2019 نحو 286484 طالب وطالبه نجح منهم نحو 193037 طالب وطالبه، وبلغت نسبة النجاح فى شهادة التعليم الأساسي 2019 سوريا نحو 67.38%.

أوائل التاسع 2019 في سوريا بالمحافظات:-

أعلنت وزارة التربية السورية وعبر موقعها الإلكتروني عن أسماء الطلاب الأوائل في امتحانات شهادة التعليم الأساسي 2019، حيث استطاع 21 تلميذ وتلميذه من مختلف المحافظات على مستوى القطر السوري من تحقيق العلامة النهائية في الامتحانات والتي تقدر ب3100 درجة ويمكن التعرف على هؤلاء الأسماء كما يلي:-

كيفية الحصول على نتيجة الصف التاسع في سوريا 2019:-

نتيجة امتحانات التاسع 2019 سوريا متاحة الآن عبر الرابط الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية السورية وهذا الرابط يمكن الدخول عليه بالضغط هنا، حيث يقوم الطلاب اختيار المحافظة ثم يقوم بكتابة رقم الاكتتاب لتظهر له النتيجة وبشكل مباشر، كذلك يمكن أيضاً البحث عن نتيجة التاسع 2019 من خلال الرابط السابق باستخدام رقم الاكتتاب.

من جهته هنأ وزير التربية السوري الدكتور عماد موفق العزب الشعب السوري وطلبة وطالبات الصف التاسع في سوريا بمناسبة النجاح، كما شكر السادة المعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وحتى الإعلان عن نتيجة التاسع 2019.