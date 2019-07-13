رسميا التعليم تعلن تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2019

اعتمدت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 13-07-2019 ، نتيجة امتحان الدور الأول (مايو) من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم 2019، وبدأ الوزير الاجتماع بتهنئة الطلاب الأوائل بحصولهم على درجات ممتازة هاتفيا ، وكان ذلك الاجتماع في حضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

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نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019

وأعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات خالد عبد الحكم، عن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة لعام 2018 / 2019 والتي بلغت 78.6%، إذ إن عدد الطلاب الأوائل 40 طالبا / طالبة، وهم مقسمون كالآتي:

34 طالبا / طالبة في التعليم العام.

2 في مدارس المتفوقين STEM.

طالب من ذوى القدرات الخاصة.

3 طلاب «دمج».

أوائل الثانوية العامة

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة عبد الحكم، في اجتماعه وتصريحاته للصحفيين أن عدد الأوائل في بالقسم العلمي علوم بلغوا (14) طالبا / طالبة، أما عدد أوائل الثانوية العامة بالقسم العلمي رياضة هم (10) طلاب ، وأوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية (10) طلاب .

رابط نتيجة الثانوية العامة

حصل موقع اليوم السابع على حق نشر نتيجة الثانوية العامة ، ويوفر موقع كلمة دوت أورج النتيجة عبر رابط اليوم السابع فور إعلانها مباشرة من خلال (نتيجة الثانوية العامة) عبر موقع اليوم السابع.