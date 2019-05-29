أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الثانى2019 العام والمهنى ورابط الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

نتيجة الترم الثانى الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019، والتي قد تم اعتمادها من محافظ دمياط الدكتورة / منال عوض صباح اليوم الأربعاء، وبنسبة نجاح تخطت أل 72% من نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني أيضاً، وقد حصل عمر طارق على المركز الأول للصف الثالث الاعدادى الترم الثانى، وقد تم تكريم جميع أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، وقامت سيادتها بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الناجحين متمنية لهم مستقبل أفضل في الأعوام القادمة، وقد شكرت الدكتورة منال عوض جميع العاملين بهيئة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وقد أشارت إلى بدء أعمال الصيانة الوقائية للمدارس خلال الإجازة الصيفية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة دمياط:

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الترم الثانى، بجميع مدارس محافظة دمياط وجارى رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني لمحافظة دمياط، وقد حصل العشرة الأوائل لمحافظة دمياط على مجموع 279.5 درجة كمجموع كلى نهاية العام 2019، وقد استحوذت البنات على أغلب مقاعد العشرة الأوائل لهذا العام، وقد استحوذت مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات على 3 مقاعد من مقاعد العشرة الأوائل، وسوف يتم تكريم جميع الأوائل من مديري المدارس المختلفة التابعة لهم.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019:

ننشر لكم صور أوائل الشهادة الإعدادية العامة الدور الأول محافظة دمياط.

أوائل الشهادة الإعدادية المهنية محافظة دمياط 2019:

ننشر لكم أوائل الشهادة الإعدادية المهنية الترم الثاني محافظة دمياط.

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