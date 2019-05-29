أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الوادى الجديد 2019 نهاية العام ... ورابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى محافظة الوادي الجديد، تم إعلانها بالمدارس اليوم بعد أن تم اعتمادها من سيادته المحافظ محمد الزملوط/ محافظ الوادي الجديد، وقد تم تكريم أوائل محافظة الوادي الجديد من الطلاب والطالبات، والجدير بالذكر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد قد تفوقت على محافظة القاهرة والإسكندرية، حيث بلغت نسبة نجاح الدور الأول بمحافظة الوادي الجديد نسبة 86.9% ، وقد اتخذت إدارة باريس المركز الأول في إدارات الوادي الجديد، حصولاً على اغلب الطلاب الناجحين تتبعها إدارة الداخلة التعليمية ثم إدارة بلاط التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد:

بلغ عدد طلاب الصف الثالث الاعدادى الذين أدوا امتحانات الترم الثاني نهاية العام الدراسي 2019 حوالي 4263 طالب وطالبه، من اجمالي 4288 طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد، وقد نجح منهم 3622 طالب وطالبة بنسبة نجاح تخطت 86%، وكان نصيب المركز الأول من نصيب الطالبة مريم إسحاق إبراهيم التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، وحصل الطالب أحمد محمد إبراهيم على الأول مكرر التابع لإدارة الخارجة التعليمية بمجموع 280 درجة.

أوائل محافظة الوادي الجديد 2019:

ننشر لكم أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد، والتي قد تم نشر صورهم من خلال مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

رابط الحصول على نتيجة الترم الثاني محافظة الوادي الجديد:

نتيجة الصف الثالث الاعدادى عبر مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد من هنا.

رابط مباشر للخدمات الالكترونية ونتائج الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد من هنا.