2 من مدرسة المتفوقين بالأوائل.. نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس على موقع اليوم السابع وبوابة الثانوية العامة

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود 2 من طلبة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، في قائمة أوائل الثانوية العامة 2019 بعد أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 حيث من المقرر أن تكون متاحة عبر موقع “اليوم السابع” بدأ من الساعات الأولى من صباح الغد ، لذا تبدأ مرحلة البحث عن نتيجة الثانوية العامة تزداد يوم تلو الآخر، استمرت عمليات التصحيح حوالى أكثر من شهر وتمت عمليات المراجعة بدقة شديدة لكى تخرج النتيجة في موعدها المحدد دون المساس بمصلحة الطالب، وآخيرًا بعد ساعات تعلن نتيجة الشهادة الثانوية 2019 وتعلن نسب النجاح ويكرم الطلاب الأوائل في مؤتمرًا صحفيًا لوزير التعليم.

كما يحاول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بث الطمأنينة في نفوس الطلاب من خلال إعلان نتيجة العينة العشوائية لامتحانات عدد من المواد الدراسية والتي من ضمنها اللغة العربية والأحياء والفيزياء والتاريخ والفلسفة، حيث ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة على أحر من الجمر، كي يتخلصون من عنق الزجاجة كما يقول البعض.

نتيجة الثانوية العامة 2019

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك منذ انتهاء فترة الامتحانات وحتى هذه اللحظة، منتظرين إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة حتى تطمئن قلوبهم، ومنها تنطلق الاستعدادات للمرحلة الدراسية الجديدة، وتحديد الجامعة والكلية التي سيتم الالتحاق بها لاستكمال الطريق.

تمثل نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 وجميع الأعوام السابقة الحدث الأكبر على مدار السنة، لذا يتم تسليط الأضواء بشكل كبير على النتيجة وتحاول وسائل الاعلام بدورها تسهيل عملية البحث عن نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2019 على الطلاب، وتقديم كل المعلومات المتعلقة حولها.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال المؤشرات الأولى التي اعتمادها وزير التربية والتعليم، وتجدر الإشارة إلى أن الشعبة الأدبية تشير توقعات نتائجها إلى ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام السابقة، فبعد الانتهاء من تصحيح مادة التاريخ بلغت نسبة النجاح بها 80%، وذلك على الرغم من الشكاوى التي صاحبت امتحانات مادة التاريخ من صعوبتها، الأمر الذي يوكد أن امتحانات هذا العام كان في مستوى الطالب المتوسط.

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وكانت قد انطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 بداية شهر يونيو الماضي، أدي خلالها جميع طلاب الثانوي العام لجميع الأقسام (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي) جميع الامتحانات، وبدأت أعمال تصحيح نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، ومن ثم سيتم الاعلان عن النتيجة ليتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة.