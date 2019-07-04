أول معلومة عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر جريدة اليوم السابع

ينتظر الطلاب موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي ستظهر في منتصف يوليو الجاري، حيث انتهى الطلاب من امتحانات الثانوية للشعبة الأدبية والعلمية، يوم 3 يونيو 2019، وتم عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الامتحانات، لتوضيح موعد ظهور النتيجة، وباقي التفاصيل عن سير الامتحانات وكيفية ظهور النتيجة، وبدأت اعمال التصحيح بعد الامتحانات وستظهر النتيجة في 15 يوليو تقريبيا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ووضع الدرجات وتجميع النتائج، وفور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، ستم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 رسميا، كما سيتم تحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن معرفة نتيجة الثانوي العام من خلال كتابة رقم الجلوس، في الخانة المحددة له لتظهر النتيجة كاملة، وينتظر الطلاب ظهورها بخوف كبير، في تعد مرحلة تعليمية هامة ومن خلالها ينتقل الطالب إلى مرحلة التعليم الجامعي، وينتظر الطلاب بعد ظهور النتيجة، تنسيق الثانوية العامة 2019 الذي يظهر بعد النتيجة بفترة قليلة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2019 جاءت من الكتب الوزارية، وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، إلا بعض الأجزاء الضئيلة جاءت في مستوى الطالب المتميز، لتحديد الطلاب المتفوقين وتميزهم، كما تم ظبط بعض حالات الغش التي تم التعامل معها بشكل قانوني، ولكن بشكل عام تم السيطرة على مواقع التسريب، والغش الإلكتروني ومنع الدخول بالهاتف المحمول، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.