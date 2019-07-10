أيام فارقة على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 للشعب العلمية والأدبية عبر بوابة الثانوى العامة thanwya.emis.gov.eg

أيام فارقة على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 حيث بات يشغل تفكير طبقة كبيرة من المجتمع المصري، حيث تعتبر نتيجة الثانوية العامة من أهم الأحداث المطروحة حاليًا على الساحة، وذلك كونها المرحلة التي يستعد لها الطالب فضلًا عن أولياء الأمور بطريقة خاصة، فمع بداية العام الدراسي تبدأ الدروس الخصوصية التي تمثل العبء الأكبر لأولياء الأمور خلال هذه الفترة.

وتصدر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 قائمة الأكثر بحثًا، وذلك بسبب البحث المكثف من قبل الطلاب وأولياء الأمور عقب انتهاء فترة الامتحانات وحتى وقتنا هذا، لتتوقف عقارب الساعة عند هذه اللحظة وحتى ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

صرح خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، رئيس امتحان الثانوية العامة، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 يتم تحديده في نهاية الأسبوع الجاري، تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي لم يفرغ منها المعلمون بعد، لافتًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضا..

تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 تثير قلق الطلاب بعد انتهاء التصحيح

وفي هذا النطاق تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 في القريب العاجل، ما يجعل الارتباك بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، ومع اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أوائل الثانوية العامة 2019، وكذلك إعلان النسبة العامة للنجاح وكافة الاحصائيات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2019 .

نتيجة الثانوية العامة 2019

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة يحاول الطلاب الحصول على النتيجة من بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى منصة وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالطالب والتي تتضمن الاسم، ورقم الجلوس، والمحافظة التابع لها الطالب، والشعبة الأدبية أو العلمية، وبعدها يتم على إيقونة بحث لتظهر نتيجة الثانوية العامة أمامك بكل سهولة.

الجدير بالذكر، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 احتل تفكير العديد من المنازل المصرية بجميع محافظات الجمهورية، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلاقى الوزارة شكاوى من قبل الطلاب منذ بداية ماراثون الامتحانات وحتى نهايته، في حد أقصى تظهر النتيجة الأحد أو الإثنين.