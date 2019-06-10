إجابة إمتحان الإقتصاد والإحصاء 2019 للثانوية العامة “علمي وأدبي” للصف الثالث الثانوي”

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي بقسمية العلمي والأدبي لليوم الثاني على التوالي أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019، حيث يقوم الطلاب اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019 بأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء، وكانت الفترة الأولى مخصصة لمادة الاقتصاد وكان الزمن المحدد لها ساعة ونصف، أما الفترة الثانية فكانت مخصصة لمادة الإحصاء وكانت الفترة الزمنية المقررة لها ساعة ونصف أيضا، وبعد دقائق قليلة سوف ينتهي امتحان الإحصاء ويخرج جميع الطلاب من اللجان في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

امتحانات الثانوية العامة 2019

انطلقت امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2019 يوم السبت الماضي بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، وسوف تستمر الامتحانات لمدة شهر تقريبا، هذا وقد أكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة والمكلفة بمتابعة سير الامتحانات في جميع اللجان انتظام جميع أعمال الامتحانات اليوم الاثنين في جميع اللجان، وأكدت أيضا عدم وجود أي مخالفات من شأنها أن تعيق سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

إجابة امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019

نفت وزارة التربية والتعليم أمس كل ما أشيع عن تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء الدور الأول 2019 للثانوية العامة، وأكدت الوزارة أن كل ما نشر من أخبار بهذا الشأن مجرد شائعات وأكاذيب ل أساس لها من الصحة، هذا وخلال دقائق قليلة سوف نتابع معكم الإجابات النموذجية لامتحان الاقتصاد والإحصاء المعتمدة من وزارة التربية والتعليم فتابعونا باستمرا لمعرفة نماذج الإجابة الخاصة بهذه الامتحانات.